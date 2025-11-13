На Донеччині матір 18 років зберігала тіло мертвої доньки

На Донеччині повідомили підозру 58-річній жінці, яка впродовж 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі.

Мешканка Констянтинівки не дбала про своїх двох доньок – не забезпечувала їх їжею, лікуванням і належними умовами проживання.

"Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та необхідної гігієни. Молодшу дівчинку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови лякала та погрожувала покаранням", – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У грудні 2006 року померла 22-річна донька підозрюваної. Жінка приховала факт смерті від лікарів і поліції, а свою другу доньку переконувала, що сестра спить.

Протягом кількох днів вона змушувала молодшу дівчину ночувати поруч із тілом померлої, суворо забороняючи розголошувати цю інформацію. Крім того, мати обмивала та переодягала померлу.

У віці 19 років молодша потерпіла залишила батьківський дім і переїхала в інше місто. Вона прагнула розпочати нове життя та поступово відійти від пережитого.

Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про своє минуле. Тоді ж інформацію про можливий злочин отримала і поліція.

Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри, які пролежали близько 18 років.

58-річній жінці оголосили підозру у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а також у нарузі над тілом померлої людини – злочини, передбачені статтею 166 та частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження підозрювану направлять на експертизу для оцінки її психічного стану.