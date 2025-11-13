Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виступив із заявою щодо законності примусового доставлення військовозобов’язаних громадян, яке у народі отримало назву "бусифікація". За його словами, такі дії повністю відповідають чинному законодавству України.

Представник ТЦК пояснив, що вдаватися до примусового доставлення доводиться через масове ігнорування громадянами повісток.

"Ми фіксуємо значний відсоток військовозобов’язаних, які отримали повістки у встановленому законом порядку, але свідомо ігнорують вимогу з’явитися до ТЦК для оновлення даних або проходження військово-лікарської комісії, — зазначив речник. — Коли добровільний шлях не працює, закон, на жаль, передбачає лише примусовий варіант доставлення осіб, які перебувають у розшуку як такі, що ухиляються від виконання військового обов’язку."

Він наголосив, що працівники ТЦК діють спільно з представниками Національної поліції, і примусове доставлення відбувається лише щодо тих громадян, які офіційно перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку.

Також у ТЦК закликали громадян не порушувати законодавство та самостійно з’являтися до центрів комплектування після отримання повісток, щоб уникнути примусових заходів.