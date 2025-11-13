Енергетична криза: що очікує на українців найближчим часом

Голова НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко заявив, що найближчими днями ситуація в енергосистемі України залишатиметься складною, і влада може бути змушена вводити тимчасові обмеження споживання електроенергії. «Я не можу гарантувати, що впродовж найближчих кількох днів ситуація покращиться і нам не доведеться обмежувати споживачів. Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему», — пояснив в ефірі телемарафону “Єдині новини” Зайченко.

За його словами, такі обмеження необхідні для того, щоб уникнути серйозних аварій у мережі та забезпечити стабільну роботу енергосистеми в цілому. В умовах зростаючого споживання електроенергії та пошкодженої інфраструктури через бойові дії управління навантаженням стає критично важливим.

Водночас Зайченко висловив обережний оптимізм щодо середньострокової перспективи: «Якщо говорити про перспективу декількох тижнів, ситуація має значно покращитися в енергосистемі», — зазначив він, додавши, що планові відновлення енергетичних об’єктів і стабілізація графіків відключень дозволять забезпечити більш надійне електропостачання.

Експерти підкреслюють, що збереження стабільності енергосистеми є ключовим фактором для безперебійної роботи критичної інфраструктури, господарств та житлового фонду, особливо напередодні зимового періоду. Водночас вони наголошують, що ризики тимчасових відключень залишаються високими через пошкоджені лінії електропередач і високе навантаження на мережу.

