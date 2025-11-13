Західна підтримка може опинитися під загрозою через корупцію в Україні - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив у подальшій військовій підтримці України, але наголосив на необхідності рішучої боротьби з корупцією. «Потрібна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка Заходу залишалася надійною», — зазначив Вадефуль на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи» (G7) у Канаді, повідомляє NTW. За його словами, союзники підтримують Київ у цих починаннях і очікують конкретних результатів.

Речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус раніше заявив, що Берлін очікує від Києва прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Водночас він запевнив, що нинішній скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.

Міністри закордонних справ країн G7 під час зустрічі в Канаді також домовилися про посилення тиску на Росію у відповідь на її агресію проти України. У спільній заяві вони закликали до негайного припинення вогню та оголосили про підготовку нового пакета економічних санкцій. «Ми збільшуємо економічні втрати для росії та розглядаємо заходи проти країн і організацій, які співфінансують її воєнні зусилля», — йдеться у заяві G7.

Як повідомляло раніше ForUa, НАБУ вже вилучило понад $4 мільйони у справі про масштабну корупцію в енергетиці.