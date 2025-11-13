Фронт біля Гуляйполя просідає: окупанти тиснуть, логістика ЗСУ під ударом

Ситуація в районі Гуляйполя на Запоріжжі поступово ускладнюється — російські війська активізували наступальні дії та намагаються оточити місто, використовуючи тактику інфільтрації та масовані удари по українській логістиці. Ворог, ймовірно, реалізує нову концепцію на виснаження української оборони шляхом ізоляції району бойових дій. Російські сили діють невеликими групами, намагаючись проникнути між позиціями ЗСУ, захопити локальні населені пункти та створити умови для подальшого наступу йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, обстановка у районах Гуляйполя та Великої Михайлівки суттєво ускладнилася. Російські війська користуються несприятливими погодними умовами, щоб непомітно просуватися вперед, і вже захопили кілька населених пунктів.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин підтвердив, що українські підрозділи відійшли з позицій поблизу Новоуспенівського та Нового. Наразі бої тривають за Рівнопілля, Солодке та Яблукове.

В той же час російські джерела стверджують, що підрозділи РФ просунулися на північний схід від Яблукового та на захід від Нового, намагаючись перерізати трасу Т-0401 Покровське—Гуляйполе, що є ключовою логістичною артерією ЗСУ на цьому напрямку.

Аналітики ISW наголошують, що у наступі задіяно підрозділи трьох російських армій — 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій. Зокрема, частини 5-ї армії просуваються з північного сходу, намагаючись відрізати Гуляйполе від постачання, тоді як 29-та армія діє на північному фланзі, тиснучи між Великою Михайлівкою та Покровським. Підрозділи 35-ї армії утримують позиції південніше міста, біля Мирного.

Разом із цим, ISW зазначає, що українські укріплення на південь від Гуляйполя залишаються потужними, тому масштабний штурм міста малоймовірний найближчим часом. Однак тривала кампанія з руйнування логістики, доріг і тилових об’єктів може поступово створити умови для оточення.

За оцінкою аналітиків, нинішні події під Гуляйполем нагадують російську кампанію навколо Покровська, що тривала кілька місяців і завершилася значним просуванням ворога восени 2025 року.

