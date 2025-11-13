﻿
Суспiльство

Погода 13 листопада: невеликі дощі, до +10°

Сьогодні атмосферний тиск на території України зростатиме, формуючи поле підвищеного тиску. Таким чином у західних областях опадів вже не очікується. На решті території залишкові процеси атмосферного фронту зумовлюватимуть випадання невеликих дощів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили синоптики.

Повітряні потоки, що надходитимуть з заходу та північного заходу, приноситимуть прохолодніше повітря, відтак денна температура становитиме +5-10 градусів.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у столиці + 6-8°; в області 5-10°.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 13 листопада
Популярнi статтi