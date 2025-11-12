Велика Британія виділила 17 млн доларів на ремонт енергетичного сектору України

Велика Британія 12 листопада оголосила про виділення 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 17 мільйонів доларів) на допомогу Україні. Гроші підуть на ремонт енергетичного сектору.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Там зазначили, що цей пакет підтримки допоможе відновити енергетичну інфраструктуру Україну й повернути світло та опалення в будинки, лікарні й школи.

«Зараз, коли ми вступаємо в холодну зиму, вона (росія — ред.) посилює жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі в намаганнях [глави рф володимира] путіна придушити опір українського народу. Однак Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість, зберігаючи світло, попри все», — йдеться в заяві.

Також, зважаючи на те, що кремль намагається розширити експорт зрідженого природного газу (ЗПГ) для підтримки своєї воєнної економіки, Британія оголосила про намір заборонити морські перевезення російського ЗПГ, спираючись на нещодавні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефть» та «Лукойл».

У британському уряді кажуть, що ці заходи значно скоротять експорт російського ЗПГ та перекриють безпосередній доступ до провідних морських послуг, які надає Велика Британія.

Заборону поетапно запроваджуватимуть протягом 2026 року у співпраці з європейськими партнерами.