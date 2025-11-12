Мінекономіки та країни G7 представлять нову наглядову раду «Енергоатому» протягом тижня

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом".

Розпочато роботу зі списками можливих кандидатів. Радника, який допомагає міністерству, вже обрано.



"Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, Міністерство розраховує на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період — зокрема, у передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску роботи нового складу Ради", – повідомляє Мінекономіки.



Перша наглядова рада допомогла сформувати перші процеси та рамку сучасного корпоративного управління.



"Ми вдячні її членам за внесок у створення основи для подальшої трансформації компанії", – підкреслили у відомстві.



Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит "Енергоатому" у зв'язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії — у строк до 90 робочих днів.

Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів.

Фото: Мінекономіки.