У Києві чоловік зґвалтував школярку

Керівником Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 22-річному киянину у вчиненні зґвалтування малолітньої дівчини.



Молодик познайомився з 11-річною школяркою у додатку для знайомств та згодом запросив її погуляти у парку. На прогулянці він завів дівчину у покинуту будівлю, де зґвалтував. Після цього дівчина розповіла про все матері.



Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 КК України, а саме як зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

У суді прокуратура просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Суд позицію прокурора підтримав.