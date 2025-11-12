Ситуація загострюється: Покровськ - на межі критичної фази оборони

Російські війська, ймовірно, зможуть окупувати Мирноград і Покровськ на Донеччині, однак для цього їм знадобиться більше часу і вони зазнають більших втрат, ніж у разі зосередження додаткових ресурсів на цьому напрямку, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що темпи просування російських військ у напрямку Покровська залишаються відносно низькими. Це пов’язано з тим, що російське військове командування продовжує вести виснажливі наступальні дії по всій лінії фронту, не концентруючи сили на одному напрямку.

Водночас ISW визнає, що РФ продовжує нарощувати тиск поблизу Покровська. За даними української сторони, з початку листопада в цьому районі ліквідовано 162 російських військових, ще 39 — поранено. До оборони залучено підрозділи Сил спеціальних операцій, штурмові групи, Нацгвардію, СБУ та поліцію.

10 листопада у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ повідомили, що окупанти збільшили кількість атак на Покровськ. Найінтенсивніші бої тривають у промзоні міста.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у коментарі The New York Post заявив, що російська армія намагається оточити Покровськ і сусідні міста з трьох напрямків — півночі, півдня та сходу — щоб перекрити лінії постачання та змусити цивільних до евакуації. За його словами, це може стати «останнім гамбітом» Москви для спроби захопити всю Донецьку область.

Як повідомляло раніше ForUa, найскладніша ситуація зараз на Покровському напрямку та в Запорізькій області, трохи легше у Купʼянську.