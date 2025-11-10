﻿
У Києві ремонтують міст Метро

На київському мосту Метро встановлюють підтримуючі конструкцій, що за повідомленням КМДА, має продовжити експлуатацію мосту ще на 20 років.

Міст має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням. Через це його укріплення є технічно складним.

Наразі на обʼєкті встановлюють підтримуючі арочні конструкції, які, за повідомленням відомства, мають продовжити безпечну експлуатацію мосту ще на 20 років.

Після завершення протиаварійних робіт стартує реставрація обʼєкту з пристосуванням.

У КМДА нагадали, що на мості вже занурили 160 паль у річище Дніпра на глибину 30 метрів.

Фото: КМДА.

 Автор: Галина Роюк

