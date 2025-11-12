Чотири години без світла: у Києві діятимуть нові графіки відключень

Сьогодні у Києві застосовуватимуться графіки відключень електроенергії. Світло можуть вимикати на період до чотирьох годин. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Відключення електропостачання діятиме за таким алгоритмом:

1.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

1.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

2.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

2.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

3.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Росія продовжує масовано атакувати енергетичні об’єкти України, що спричинило складну ситуацію в енергосистемі. Через це в країні діють погодинні графіки відключень.

