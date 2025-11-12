Окупанти прорвали оборону та захопили три населені пункти на Запоріжжі - Сирський

Ворогу під час наступу в Запорізькій області вдалося захопити три населені пункти. Ще за два села тривають важкі бої.Про це повідомив головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський.

За словами генерала, українські військові продовжують вести активну оборону. На більшості напрямків вони відбивають атаки ворога та здійснюють пошуково-ударні дії на окремих ділянках, зокрема в районах Куп’янська та Сіверська.

Сирський повідомив, що російські війська суттєво підвищили активність у Запорізькій області, намагаючись прорвати українську оборону під прикриттям густого туману. “Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, під час жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населені пункти”, — зазначив головнокомандувач.

За його словами, за села Рівнопілля та Яблукове тривають виснажливі бої. Оборону на цій ділянці тримають воїни угруповання військ “Південь”. У результаті комбінованого вогню українських військ противник зазнав значних втрат. “Кожен метр нашої землі коштує Росії сотень життів військових. Лише в операційній зоні угруповання військ ‘Південь’ за останні три дні окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки”, — додав Сирський.

На Донеччині, за словами головнокомандувача, найактивнішим залишається Покровський напрямок, де проходить близько 40% усіх бойових зіткнень. “Ворог там стабільно зазнає великих втрат”, — наголосив Сирський.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ нарощує обстріли прикордоння.