Суспiльство

Погода 12 листопада: помірні дощі по всій країні

Сьогодні над Україною затримається волога повітряна маса, що зумовлюватиме переважно похмуру погоду з дощами. По всій території буде хмарно з проясненнями Прогнозуються невеликі дощі. Вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с. Прогрівання повітря вдень буде незначним, повідомили синоптики. Температура повітря +5-10°, на півдні та сході +8-13°.

У Києві та області прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці повітря прогріється до +6-8°; на Київщині - до +5-10°.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

