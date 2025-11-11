Свідомо співпрацював з ворогом: бізнесмена з Львівщини судитимуть за фінансування Росгвардії

В Україні піде під суд уродженець Львівщини, співвласник готелю в окупованій Ялті, який свідомо співпрацював з Росією. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт.

Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За версією слідства, після захоплення кримського півострова росіянами львівський бізнесмен перереєстрував підприємство за російським законодавством та продовжив вести бізнес під юрисдикцією РФ.

Також встановлено, що у період з 2023–2024 роках він уклав договори з підрозділами Росгвардії та регулярно перераховував кошти їй на рахунки. Також сплачував податки до російського бюджету та отримував зарплату в рублях.

Йому інкримінують фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та взаємодію з державою-агресором за ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу.

Його активи арештували, серед яких:

приміщення готелю в Ялті;

сім земельних ділянок;

квартири та інше нерухоме майно на Львівщині;

корпоративні права — на більш ніж 6,5 млн грн.

"Фінансування окупаційних структур держави-агресора, зокрема росгвардії, є прямою підтримкою режиму, який веде війну проти України. Жодна така дія не залишиться без правової оцінки. Кожен, хто свідомо сприяє ворогу, понесе перед законом відповідальність", — додали у прокуратурі.