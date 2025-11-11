Незадоволеним роботою ТЦК порадили мобілізуватись і показати, як треба працювати

Укомплектованість територіальних центрів комплектування перебуває на рівні, нижчому за 40%. Співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних.

Про це у вівторок, 11 листопада, заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова. Так вона відреагувала на численні претензії на адресу працівників ТЦК та СП через те, що ті займаються «бусифікацією». Крім того, посадовиця розкритикувала військовозобов’язаних, які на четвертому році війни не навели лад зі своїми документами, самостійно не пішли до військкомату або не обрали підрозділ, у якому хочуть служити.

За словами Решетилової, система обліку недосконала, а робота ТЦК та СП далека від ідеалу і точно потребує реформування. Водночас омбудсманка стверджує, що посадовці ТЦК працюють понаднормово.

«Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних, я вже мовчу про відпустки? Що, окрім питань обліку військовозобовʼязаних і безпосередньої мобілізації, у них ще десятки задач і обов’язків перед чинними військовослужбовцями і їхніми родинами? Що укомплектованість ТЦК нижча 40%? Що серед співробітників ТЦК вже траплялися випадки суїцидів? Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо», — розповіла вона.

Решетилова звернулася до українців, які незадоволені роботою ТЦК. Вона закликала їх мобілізуватися та «показати, як треба працювати».

«Чудово було б, якби незадоволені роботою ТЦК мобілізувалися і показали, як треба працювати. До речі, я пропонувала представникам і представницям громадських і правозахисних організацій залучати своїх юристів і психологів до роботи в ТЦК. Прекрасний був би проєкт і донори грошей дали б. Але черга охочих працювати системно, на жаль, не вишикувалась», — каже вона.

Не оминула Решетилова критикою й військовозобов’язаних, які на четвертому році війни досі не навели лад зі своїми документами, самостійно не пішли до військкомату або не обрали підрозділ, у який би могли піти служити.

«Дуже дивно, коли військовозобовʼязані на четвертому році загальної мобілізації шоковані, що їх мобілізують чи що ТЦК та СП мають до них питання. Якщо до цього часу ви не оновили облікові дані, не обрали підрозділ, в якому будете проходити службу, самі не з’явилися до ТЦК, не підготувалися до того, що в будь-який момент можете стати в стрій і не завершили всі свої цивільні справи — ви не тільки правопорушник і безвідповідальний громадянин. Ви — безвідповідальна людина, якій плювати на своїх рідних», — наголосила військова омбудсманка.

Вона додала, що в разі мобілізації людей, які не навели лад з документами, їхні проблеми починає вирішувати велика кількість людей. Як приклад вона навела батька чотирьох неповнолітніх дітей, який з 2022 року жодного разу не з’явився у військкоматі й не оновив дані, через що потрапив у розшук і був мобілізований.

«Так, у нього є законне право на відстрочку, яке просто треба підтвердити документально. І тепер купа людей мають включитися і витратити час для його звільнення», — зазначила Ольга Решетилова.

Вона стверджує, що таких випадків безліч. Військова омбудсманка наголосила, що це колосальна витрата ресурсів держави там, де їх і так катастрофічно не вистачає.

Зазначимо, раніше Решетилова казала, що військовослужбовців ТЦК потрібно забрати з вулиць, оскільки вони не навчені спілкуватися з цивільними.