Турецький військово-транспортний літак зазнав катастрофи на території Грузії

Міноборони Туреччини повідомило про катастрофу транспортного літака збройних сил у Грузії.

Про це повідомило агентство Anadolu.

Згідно з повідомленням, літак прямував з Азербайджану до Туреччини.

"Військово-транспортний літак С130, що вилетів з Азербайджану до нашої країни, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. У координації з азербайджанською та грузинською владою розпочато пошуково-рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Жодних подробиць щодо того, скільки людей перебували на борту, у відомстві не надали.

Як відомо, Туреччина регулярно надає матеріально-технічну допомогу грузинським ЗС: наприклад, відбувалася передача лазерних далекомірів та інженерної техніки. У 2021 році Грузія отримала броньовані машини стандарту НАТО від Туреччини, що є ознакою глибшої інтеграції військових стандартів.

Туреччина також декларує підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії, що має важливе політичне значення у контексті регіональної безпеки. Співпраця відбувається не тільки у двосторонньому форматі, але й в рамках тристоронніх переговорів за участи також Азербайджану. Наприклад, підписано тристоронні протоколи про співробітництво між Туреччиною, Грузією і Азербайджаном.