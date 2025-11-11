Одеський поліцейський виправдовував катування українських військовополонених

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали одного із правоохоронців Одещини, який вихваляв окупантів.

Він у своєму службовому кабінеті відкрито пропагував проросійські наративи, повідомляє ДБР.



Правоохоронець виправдовував збройну агресію рф проти України, називав тимчасову окупацію частини території України «позитивним явищем» та цинічно стверджував, що катування українських військовополонених окупантами є «справедливим».



ДБР повідомило фігуранту про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також у виправдовуванні та запереченні тимчасової окупації частини території держави (ч. 3 ст. 436-2 КК України).



Правоохоронця відсторонено від посади. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: ДБР.