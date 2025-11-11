﻿
Війна

Одеський поліцейський виправдовував катування українських військовополонених

Одеський поліцейський виправдовував катування українських військовополонених

Працівники ДБР  у взаємодії з СБУ затримали одного із правоохоронців Одещини, який вихваляв окупантів.

Він у своєму службовому кабінеті відкрито пропагував проросійські наративи, повідомляє ДБР.

Правоохоронець виправдовував збройну агресію рф проти України, називав тимчасову окупацію частини території України «позитивним явищем» та цинічно стверджував, що катування українських військовополонених окупантами є «справедливим». 

ДБР повідомило фігуранту про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також у виправдовуванні та запереченні тимчасової окупації частини території держави (ч. 3 ст. 436-2 КК України). 

Правоохоронця відсторонено від посади. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: ДБР.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаОдесаполіціядброкупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Як швидко сплатити штрафи ПДР онлайн та перевірити поліс автоцивілки?
Суспiльство 11.11.2025 12:03:04
Як швидко сплатити штрафи ПДР онлайн та перевірити поліс автоцивілки?
Читати
«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга
Економіка 11.11.2025 11:53:59
«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга
Читати
116 мільйонів за добу: Майкл Джексон знову побив рекорд
Культура 11.11.2025 11:32:10
116 мільйонів за добу: Майкл Джексон знову побив рекорд
Читати

Популярнi статтi