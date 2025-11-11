Майже 150 тисяч військових кинула Росія на штурм Покровська — Сирський

Російські війська зосередили близько 150 тисяч солдатів у районі Покровська на Донеччині, намагаючись прорвати українську оборону та встановити контроль над усією Донецькою областю. Про це в інтерв’ю New York Post розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами головкома, ситуація на передовій залишається вкрай напруженою. Росія проводить масштабну наступальну операцію, концентруючи більшість своїх сил саме в районі Покровська. «Ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину своїх військ, створюючи перевагу в спробі прорвати нашу лінію оборони, щоб захопити цей район», — зазначив Сирський. Попри це, українські захисники продовжують утримувати позиції та контролюють логістично важливе місто.

Головнокомандувач також нагадав, що у вересні українські сили провели успішну контратаку, внаслідок якої ворог зазнав значних втрат. «Після нашої контратаки, яка коштувала росіянам близько 13 тисяч жертв і дозволила ЗСУ звільнити понад 165 квадратних миль території, ситуація змінилася на нашу користь», — сказав він.

Сирський підкреслив, що попри реальні втрати, російська пропаганда продовжує поширювати хибну інформацію про нібито контроль над Покровським напрямком. «Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона знаходиться під їхнім контролем. Це уявлення — що ворог захопив практично все і ось-ось з цим покінчить — не відповідає дійсності», — наголосив головнокомандувач.

Покровськ залишається одним із ключових міст на східному напрямку. Його втрата відкрила б російським військам шлях до глибшого просування вглиб Донецької області, тому українські сили приділяють особливу увагу обороні цього району.

Як повідомляло раніше ForUa, у Покровську та Мирнограді продовжуються дуже важкі бої, але оточення немає.