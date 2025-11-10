Окупанти в Маріуполі вихваляються новим діагностичним центром, який створили на заміну п'ятьох знищених

Нещодавно в загарбаному Маріуполі відкрили два нові корпуси Центру медико-санітарної допомоги №3. Окупанти називають це “проривом” у сфері охорони здоров’я, встановлюючи апарат МРТ — вперше за чотири роки. Самі ж місцеві ставлять під сумнів такий “розвиток”.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Там розповіли, що російські пропагандисти “рекламують” два нові корпуси Центру медико-санітарної допомоги №3. Їх створили за сприяння Санкт-Петербургу.

Окупанти вихваляються новим діагностичним центром, де встановили апарат МРТ — вперше за майже чотири роки. Усе дійство називають “проривом” у сфері охорони здоров’я. Однак місцеві жителі спростовують це, кажуть у міськраді.

За їхніми словами, потрапити на діагностику майже неможливо — чекати своєї черги доводиться щонайменше два місяці. Містяни діляться:

“Чекаю на талон вже третій місяць. МРТ” .

“Для кого побудовані ці діагностичні центри? Для своїх?…Записують у лист очікуванні та можна чекати роками…до безкоштовних (лікарів) не потрапити, треба чекати пів року”.

Вони також стверджують, що фахових спеціалістів у Маріуполі не вистачає, тож прийоми ведуть переважно терапевт. Через відсутність у місті дитячих інфекційних відділень, дітей з ГРВІ та інфекційними захворюваннями возять до Нікольського або Донецька.

Сама ж медична система “наскрізь корумпована”.

“Створюються черги, а потім лікарі вимагають кошти, хто хоче раніше потрапити на прийом”, — доповнюють у міськраді.

У коментарі Вільному Радіо речник відомства Віталій Фальковський уточнив, що до відкритого вторгнення у Маріуполі працювали п’ять центрів медико-санітарної допомоги.