﻿
Економіка

НАБУ та САП оприлюднило частину плівок про масштабну корупцію в енергетиці

НАБУ та САП оприлюднило частину плівок про масштабну корупцію в енергетиці

НАБУ та САП оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики.

Операція має кодову назву "Мідас", повідомляє НАБУ.

Слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, до яких залучили всіх детективів бюро. Слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів.

Розслідування стосується діяльності високопосадовців у сфері енергетики та оборони, яких підозрюють у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та незаконному збагаченні.

У плівках фігурують люди з позивними "Рокет", "Тенор" і "Карлсон". Вони обговорюють будівництво об'єктів в енергетичній сфері, розподіл "відкатів" і можливі кадрові зміни в Міненерго та "Енергоатомі".

НАБУ та САП поки що не називають імен фігурантів, але зазначають, що йдеться про посадових осіб високого рівня.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки у бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатомі".

Фото: НАБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

корупціяенергетикаНАБУСАП
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

500 найбагатших людей планети: Bloomberg оновив рейтинг
Свiт 09.11.2025 17:39:17
500 найбагатших людей планети: Bloomberg оновив рейтинг
Читати
Усик потрапив у п’ятірку найбагатших боксерів за всю історію
Спорт 09.11.2025 17:23:26
Усик потрапив у п’ятірку найбагатших боксерів за всю історію
Читати
Міграційне «пекло»: що демонструє демографічна картина Європи для українців
Аналітика 09.11.2025 16:53:03
Міграційне «пекло»: що демонструє демографічна картина Європи для українців
Читати

Популярнi статтi