НАБУ та САП оприлюднило частину плівок про масштабну корупцію в енергетиці

НАБУ та САП оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики.

Операція має кодову назву "Мідас", повідомляє НАБУ.



Слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, до яких залучили всіх детективів бюро. Слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів.



Розслідування стосується діяльності високопосадовців у сфері енергетики та оборони, яких підозрюють у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та незаконному збагаченні.



У плівках фігурують люди з позивними "Рокет", "Тенор" і "Карлсон". Вони обговорюють будівництво об'єктів в енергетичній сфері, розподіл "відкатів" і можливі кадрові зміни в Міненерго та "Енергоатомі".



НАБУ та САП поки що не називають імен фігурантів, але зазначають, що йдеться про посадових осіб високого рівня.



Раніше повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки у бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатомі".

Фото: НАБУ.