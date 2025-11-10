Окупанти готували теракт у Харкові

Військова контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу рашистів здійснити теракт у Харкові.

Завдяки діям на випередження «на гарячому» затримано агента фсб, коли він встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1 в одному з міських парків, повідомляє СБУ.



Для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати.



За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста.



Співробітники СБУ завчасно викрили злочинні наміри і затримали терориста в темну пору доби на місці запланованого підриву.



Замовлення рф виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що проживає у москві та працює на російську спецслужбу.



Після встановлення розтяжки, агент планував виконати ще одне завдання фсб: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) з пластиду та вибухової рідини.



Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину пік.



Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено «кнопковий» телефони для спорядження вибухівки, рацію, смартфон та планшет із доказами його контактів з ворогом.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану);

- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.