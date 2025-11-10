﻿
Війна

Окупанти готували теракт у Харкові

Військова контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу рашистів здійснити теракт у Харкові.

Завдяки діям на випередження «на гарячому» затримано агента фсб, коли він встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1 в одному з міських парків, повідомляє СБУ.

Для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати. 

За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста. 

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинні наміри і затримали терориста в темну пору доби на місці запланованого підриву. 

Замовлення рф виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що проживає у москві та працює на російську спецслужбу. 

Після встановлення розтяжки, агент планував виконати ще одне завдання фсб: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) з пластиду та вибухової рідини. 

Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину пік. 

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено «кнопковий» телефони для спорядження вибухівки, рацію, смартфон та планшет із доказами його контактів з ворогом. 

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану); 
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнатерактХарківагентокупанти
