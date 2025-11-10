Наступ ворога на Покровськ сповільнився, але загроза для Мирнограда зростає

На Покровському напрямку продовжуються запеклі бої, однак, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування російських військ сповільнилися. Як зазначають експерти, ворог "пригальмував" атаки для розширення логістики та підтягання підкріплень до міста.

Аналітики підтвердили інформацію українських представників про те, що 9 листопада росіяни не досягли жодних помітних успіхів у Покровську. Зниження активності пояснюють потребою ворога забезпечити логістичне забезпечення та перекинути додаткові сили на південь міста.

Росіяни намагаються перерізати шляхи постачання українських військ за допомогою мінометів та БпЛА, зокрема FPV-дронів, проте українські воїни ефективно протидіють їм. Погіршення погодних умов також впливає на використання дронів для атак та розвідки.

За словами одного з українських військовослужбовців, Сили оборони утримують позиції по всьому Покровську, тоді як росіяни контролюють лише окремі райони, переважно південну частину міста.

Російські пропагандисти намагаються створити власну картину подій: деякі повідомляють про "не надто інтенсивні бої" та обмежений кулеметний вогонь, інші стверджують про просування на 10 км від міста та зачистку окремих мікрорайонів. Аналітики вважають, що поточне "затишшя" є короткочасним і, як тільки ворог налагодить логістику та накопичить сили, атаки можуть активізуватися протягом найближчих днів.

У сусідньому з Покровськом Мирнограді росіяни блокують українську логістику. Під’їздні шляхи перебувають під контролем окупантів або прострілюються ними, що робить доставку провізії та боєприпасів майже неможливою навіть пішки.

Ворог встановлює колючий дріт та оборонні споруди, а мотоциклетні групи зайшли у північну частину міста. За повідомленнями Z-каналів, росіяни також закріпилися на нових позиціях у північно-східній та південній частинах Мирнограда.

Аналітики зазначають, що російські війська, ймовірно, скоротять наступ на Покровськ і переключать зусилля на Мирноград, продовжуючи місії з інфільтрації та обстрілу українських позицій та логістики.

Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та протидіяти спробам ворога прорвати оборону, однак ситуація залишається напруженою.

Як повідомляло раніше ForUa, битва за Покровськ стала новим символом протистояння України та РФ.