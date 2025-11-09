Анджеліна Джолі вперше розповіла про враження від поїздки в Україну

Американська акторка та посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі поділилася враженнями від своєю поїздки до Миколаєва та Херсона, де зустрілася з родинами, що живуть на передовій.

Про це вона написала у дописі на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

– Загроза безпілотників була постійною і відчутною. У небі чути тихе гудіння. Місцеві жителі називають це сафарі на людей, оскільки дрони використовуються для постійного стеження, полювання і тероризування людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися і почекати, поки безпілотник пролетів над нами, – написала акторка.

Джолі додала, що була у захисному спорядженні, і для неї це було лише кілька днів, однак наголосила, що сім’ї у прифронтових регіонах живуть з цим щодня.

Акторка зазначила, що місцеві “перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, вирішивши, що життя триватиме”.

– Це було важко, але надихаюче. Багато людей розповідали мені про психологічне навантаження, яке несе життя під постійною загрозою, і про глибокий страх бути забутими світом, – додала вона.

Анджеліна Джолі також зауважила, що їй важко зрозуміти, що у світі з таким дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені та багатьох інших місцях щодня страждає.

Вона подякувала українським волонтерам та організаціям, назвавши їх прикладом мужності.

ForUA нагадує, 5 листопада стало відомо про візит Анджеліни Джолі до Херсону. Це друга поїздка американської акторки до України з початку повномасштабної війни. Також вона відвідала Миколаїв.

Акторка завітала до медичних та навчальних закладів, поспілкувалася з дітьми, медиками, волонтерами та родинами, які продовжують жити й працювати у прифронтових міста попри все.