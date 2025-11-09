Трамп запропонував назвати футбольний стадіон у Вашингтоні на свою честь

Президент США Дональд Трамп нібито чинить тиск на керівництво команди з американського футболу Washington Commanders, домагаючись, щоб майбутній стадіон клубу отримав його ім’я, повідомляє видання ESPN.

За даними видання, Трамп проводить неофіційні перемовини з власниками команди та використовує свій політичний вплив на урядові структури, які мають погодити будівництво стадіону. Президент, за словами джерел, прямо заявляє, що об’єкт має бути названий на його честь.

Один із високопосадовців Білого дому розповів журналістам, що Трамп особисто висловив своє бажання одному з членів консорціуму власників клубу.

"Це саме те, чого хоче президент, і, найімовірніше, так і станеться", — сказав чиновник у коментарі ESPN.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтримала цю ідею, заявивши, що стадіон імені Дональда Трампа — це "чудова назва", адже саме він, за її словами, посприяв реалізації проєкту.

Гравці Washington Commanders наразі утримуються від публічних коментарів. Утім, за інформацією джерела видання, у команді очікують, що Трамп може особисто порушити тему назви стадіону під час майбутніх зустрічей.

Раніше ForUA повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що делегація його адміністрації не братиме участі у цьогорічному саміті G20, який заплановано на 21–22 листопада в Йоганнесбурзі, Південно-Африканська Республіка.