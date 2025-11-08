Кількість загиблих після атаки по житловому будинку в Дніпрі може збільшуватися

У Дніпрі вже троє загиблих через російську атаку, повідомив мер Борис Філатов.

"Вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти", - написав він у телеграм-каналі, зазначивши, що "доки не буде закінчена рятувальна операція, на жаль, кількість жертв буде рости".

За його словами, також, скоріш за все, доведеться демонтувати два під’їзди у будинку, в який влучив ворожий "шахед".

Кадри з Дніпра свідчать, що один із російських дронів влучив у дев’ятиповерховий будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.