З 2033 року планується почати виробництво винищувачів Gripen в Україні, – Шмигаль

Україна з 2033 року планує розпочати локалізоване виробництво шведських багатоцільових винищувачів Gripen.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на брифінгу за підсумком засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами Дениса Шмигаля, 6 листопада одна з українських компаній та шведська компанія Saab підписали меморандум про майбутню локалізацію виробництва винищувачів Gripen в Україні. Президент Володимир Зеленський уточнив, що мова саме про терміни відкриття заводу в Україні, а не отримання літаків.

– Розраховуємо, що з 2033 року Gripen буде значно локалізований в Україні: його виробництво, від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей, – заявив міністр оборони Шмигаль.

Він також повідомив, що разом із тим Україна наполягає на постачанні літаків попереднього класу Gripen C та D вже у 2026 році.

Денис Шмигаль наголосив, що є домовленість про отримання 150 винищувачів Gripen-E.

– Учора ми відпрацювали з Міністерством оборони Швеції деталі майбутніх домовленостей. Ми домовилися, що 150 Гріпенів класу Еко будуть поставлені.

Ми просимо, щоб Україна мала Gripen попереднього класу C і D якомога скоріше. Ми наполягаємо, щоб це був 2026-й і ведемо переговори з партнерами про це. А вже виробництво Gripen-E буде розпочинатись трошечки пізніше – але в дуже близьких межах, – уточнив Денис Шмигаль.

Також обговорюється старт навчання українських пілотів та механіків із початку 2026 року.

ForUA нагадує, напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що шведська сторона може профінансувати частину угоди з Україною про продаж десятків винищувачів Gripen.