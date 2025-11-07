﻿
У Дніпрі заборонено публічне використання російськомовного продукту

Виконком міської ради Дніпра офіційно заборонив публічне використання російськомовного продукту.

Про це повідомила мовна омбудсменка Олена Івановська.

За її словами, цей документ має на меті захист українського інформаційного простору від «гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої русифікації».

Івановська також наголосила, що Дніпро — це місто-форпост України, воно показало свій характер і приклад громадянської відповідальности.

Мовна омбудсменка вважає, що таке рішення давно на часі, оскільки публічне використання російської мови в культурному просторі «сприймається громадянами як неповага до пам’яти загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни».

«Це питання національної безпеки, гідности та пам’яти про жертв російської агресії», — наголосила вона.

