Окупанти здобувають значно більших успіхів у Запорізькій області, ніж на Покровському напрямку

Сьогодні військовий СОУ Станіслав "Осман" Бунятов попередив про складну ситуацію у Запорізькій області. Там окупанти продовжують стрімкий рух в напрямку обласного центру, обходячи лінію оборони через Дніпропетровську область.

Військовий експерт, полковник запасу ВМС Владислав Селезньов під час етеру на "Українському радіо" відзначив, що на межі трьох областей — Донецької, Дніпропетровської та Запорізької — у росіян сьогодні спостерігаються найвищі темпи просування.

На сході Запорізької області відбуваються лише 13% усіх штурмів на фронті. Втім, за словами Селезньова, туди припадає до 40% територіальних здобутків РФ за останній тиждень. 

"Темпи просування ворога там значно більші, ніж на території Покровська", — наголосив Селезньов, посилаючись на інформацію речника ЗСУ, полковника Владислава Волошина.

Цю ситуацію необхідно терміново стабілізувати, адже успіхи там створюють загрозу не лише для оборонців півдня, а й для захисників у районі Покровська та Мирнограда, оскільки росіяни прагнуть здобути контроль над логістичними маршрутами, пояснив Селезньов. 

 Автор: Богдан Моримух

ЗапоріжжямирноградПокровськВладислав Селезньов
