У Дніпрі пасажирка таксі образливо висловлювалась та агресувала до водія, коли той відмовився переходити на російську мову.

Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Вона розповіла, що інцидент стався днями у Дніпрі. Після того як водій таксі спілкувався українською мовою й відмовився переходити на російську, пасажирка почала агресувати до нього.

«Жінка дозволила собі образливі висловлювання, демонструючи зневажливе ставлення до державної мови», — йдеться в дописі омбудсменки.

Вона наголосила, що відповідно до статті 36 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», у всіх видах пасажирського транспорту українська є мовою обслуговування пасажирів.

Лише на прохання пасажира індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, але за умови, що це прийнятно для обох сторін. Це правило поширюється не лише на транспорт, а й на усю сферу обслуговування.

Крім цього, Конституційний Суд України у рішенні від 14 липня 2021 наголосив, що громадянин України не зобов’язаний володіти іншою мовою, окрім державної.

Олена Івановська подякувала водієві таксі за дотримання норм мовного закону й громадянську позицію: «Ми сильні, коли діємо спільно і підтримуємо тих, хто неухильно дотримується закону і зберігає мовну стійкість».