У Брукліні сталася зворушлива та несподівана подія: американський поліціянт під час випадкової зустрічі з громадянкою України продекламував напам'ять українською мовою відомий вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати".

Про цей інцидент розповіла у соцмережі Threads українська фотографка Катерина (користувачка bonsoir_laboureur).

Несподівана зустріч

Катерина проводила фотосесію в одному з парків Брукліна, коли повз неї проїжджали двоє поліціянтів на конях. Один із них, чоловік на ім'я Стефан, запропонував креативну ідею — додати тварин у кадр. Почувши українську мову, він несподівано відповів, що сам її знає.

На запитання, чи має він українське коріння, поліцейський відповів, що ні, але вивчав українську мову в коледжі.

Шевченко у Брукліні

На справжнє захоплення Катерини, Стефан пригадав і відмінно прочитав напам'ять відомий твір українського класика Тараса Шевченка: "Садок вишневий коло хати".

Катерина опублікувала у Threads відео, на якому видно, як поліціянт на коні виразно декламує поезію. Цей момент викликав щире захоплення не лише у самої фотографки, а й у всієї онлайн-спільноти.

"Садок вишневий коло хати..." — рядки з "Кобзаря" пролунали у парку Брукліна.

Користувачі соцмережі активно коментували пост, наголошуючи, що такі моменти є потужним нагадуванням про те, як українська культура звучить у найнеочікуваніших куточках світу, підтверджуючи її універсальність та важливість.