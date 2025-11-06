﻿
Культура

ЄС тисне на Київ: час телемарафону добігає кінця

ЄС тисне на Київ: час телемарафону добігає кінця

Європейська комісія встановила чіткий термін, до якого Україна має оцінити доцільність державного телемарафону. У звіті Брюсселя зазначено, що перегляд формату, який фінансується державою, повинен відбутися щонайпізніше до завершення воєнного стану в Україні. Це рішення є частиною вимог ЄС щодо ефективності та прозорості державних проєктів, особливо тих, що залучають фінансові ресурси громадян. У Єврокомісії також звернули увагу, що довіра українців до телемарафону поступово знижується.

Нагадаємо, у 2024 році Єврокомісія уперше оголосила, що українська влада має зупинити неадекватний реаліям і недемократичний за реалізацією формат телемарафону "Єдині новини".

Як повідомляло раніше ForUa, ШІ регулярно спотворює новини незалежно від мови, країни та платформи.

 

 

 

 

 

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

ЄврокомісіятелебаченняЄдині новинителемарафон
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Латвія передасть Україні нову партію техніки
Полiтика 05.11.2025 23:22:32
Латвія передасть Україні нову партію техніки
Читати
Навроцький заявив, що допомога Україні не звільняє країну від обов’язку захищати власні інтереси
Свiт 05.11.2025 23:03:33
Навроцький заявив, що допомога Україні не звільняє країну від обов’язку захищати власні інтереси
Читати
У Судані повстанці збили російський Іл-76, яким керував російський екіпаж
Свiт 05.11.2025 22:44:12
У Судані повстанці збили російський Іл-76, яким керував російський екіпаж
Читати

Популярнi статтi