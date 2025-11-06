Компанія Apple працює над дешевшою версією MacBook для масового ринку

Американська компанія Apple працює над першою в історії доступною версією MacBook, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Bloomberg.

Новий ноутбук створюється для студентів, малого бізнесу та звичайних користувачів, які переважно переглядають вебсторінки, працюють із документами або виконують легке редагування медіафайлів.

За словами джерел, Apple також орієнтується на користувачів iPad, які можуть віддати перевагу традиційному ноутбуку.

Пристрій, який у Купертіно називають кодовою назвою J700, зараз тестується і знаходиться на початкових етапах виробництва разом із іноземними постачальниками.

Джерела зазначили, що запуск можливий у першій половині наступного року. Речник Apple від коментарів утримався.

Як розповіли у виданні, випуск доступного MacBook стане важливим кроком для компанії, яка традиційно зосереджувалася на преміальних пристроях з високою маржею прибутку.

Раніше Apple обіцяла не прагнути збільшення частки ринку через дешеві пристрої, тож реліз J700 може свідчити про нову стратегію компанії.