﻿
Війна

Сили оборони блокують спроби окупантів просочитися до Покровська, – Генштаб ЗСУ

Сили оборони блокують спроби окупантів просочитися до Покровська, – Генштаб ЗСУ

ЗСУ проводять заходи з блокування противника, який намагається просочуватися в місто Покровськ та накопичувати живу силу.

Як повідомляють у Генштабі, триває активна протидія спробам ворожої піхоти закріпитися на зайнятих ділянках.

Генштаб про оборону Покровсько-Мирноградської агломерації

У місті українські воїни здійснюють ударно-пошукові дії.

До операцій залучені штурмові підрозділи 425 окремого штурмового полку, оператори СБС, зведені групи Сил спеціальних операцій, військової служби правопорядку ЗСУ, Нацгвардії та ГУР МОУ.

Також посилено частини, що утримують оборону Покровська.

Лише за останню добу українські захисники знищили 26 окупантів, ще 64 росіянина отримали поранення. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у межах міста та на його околицях.

З початку тижня втрати противника на Покровському напрямку становлять:

  • 249 окупантів (з них 159 – безповоротні);
  • 7 пунктів управління БпЛА;
  • 26 одиниць автомобільної та мототехніки;
  • 1 танк і бойову броньовану машину.

Паралельно українські підрозділи укріплюють фланги оборони агломерації та захищають логістичні маршрути, необхідні для забезпечення оборони.

Триває також Добропільська операція. Минулої доби штурмові групи ЗСУ просунулися вперед від 100 до 700 метрів на окремих напрямках.

Станом на 5 листопада 2025 року у межах операції звільнено 188,9 км² території та зачищено від ворожих ДРГ ще 249,9 км².

Раніше ForUA повідомляв, що за останній місяць у Покровську знищили 1,5 тис. російських окупантів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Генштаб ЗСУПокровськвійна в Україніагресія рфПокровський напрямок
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

За одеського ексвійськкома Борисова внесли 20 млн гривень застави, раніше за нього вже вносили понад 100 млн гривень
Суспiльство 05.11.2025 16:42:28
За одеського ексвійськкома Борисова внесли 20 млн гривень застави, раніше за нього вже вносили понад 100 млн гривень
Читати
Після удару безпілотниками порт у російському Туапсе зупинив експорт палива, - Reuters
Війна 05.11.2025 16:27:33
Після удару безпілотниками порт у російському Туапсе зупинив експорт палива, - Reuters
Читати
Сьогодні ввечері українці можуть спостерігати Бобровий Місяць
Надзвичайні події 05.11.2025 16:03:00
Сьогодні ввечері українці можуть спостерігати Бобровий Місяць
Читати

Популярнi статтi