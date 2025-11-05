Сили оборони блокують спроби окупантів просочитися до Покровська, – Генштаб ЗСУ

ЗСУ проводять заходи з блокування противника, який намагається просочуватися в місто Покровськ та накопичувати живу силу.

Як повідомляють у Генштабі, триває активна протидія спробам ворожої піхоти закріпитися на зайнятих ділянках.

Генштаб про оборону Покровсько-Мирноградської агломерації

У місті українські воїни здійснюють ударно-пошукові дії.

До операцій залучені штурмові підрозділи 425 окремого штурмового полку, оператори СБС, зведені групи Сил спеціальних операцій, військової служби правопорядку ЗСУ, Нацгвардії та ГУР МОУ.

Також посилено частини, що утримують оборону Покровська.

Лише за останню добу українські захисники знищили 26 окупантів, ще 64 росіянина отримали поранення. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у межах міста та на його околицях.

З початку тижня втрати противника на Покровському напрямку становлять:

249 окупантів (з них 159 – безповоротні);

7 пунктів управління БпЛА;

26 одиниць автомобільної та мототехніки;

1 танк і бойову броньовану машину.

Паралельно українські підрозділи укріплюють фланги оборони агломерації та захищають логістичні маршрути, необхідні для забезпечення оборони.

Триває також Добропільська операція. Минулої доби штурмові групи ЗСУ просунулися вперед від 100 до 700 метрів на окремих напрямках.

Станом на 5 листопада 2025 року у межах операції звільнено 188,9 км² території та зачищено від ворожих ДРГ ще 249,9 км².

Раніше ForUA повідомляв, що за останній місяць у Покровську знищили 1,5 тис. російських окупантів.