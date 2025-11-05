Командування 28-ї ОМБр може приховувати вбивство військовослужбовця своїм командиром

Правоохоронці два місяці розслідують смерть військового Сергія Марцинкевича, якого знайшли мертвим на околиці Дружківки, що на Донеччині, у серпні цього року. Його рідні кажуть, що це була не природна смерть, а вбивство.

Про цю історію розповіло «Суспільне Кропивницький».

Марцинкевич родом із Херсонщини, однак після початку повномасштабного вторгнення його родина переїхала на Кіровоградщину. Сам Сергій брав участь у бойових діях ще в роки ООС, бувши бійцем 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Після початку вторгнення, як пише «Суспільне», Сергій перебував на кордоні з Білоруссю. Звідти він потрапив на навчання у Дніпро, а згодом — на Донеччину у складі 28 бригади.

Сестра Марцинкевича розповіла, що 3 серпня 2025 року її брат поскаржився на свого командира роти протитанкових ракетних комплексів. Як розповіла жінка, той відправив Сергія разом з іншими військовими на бойове завдання, однак «там було пекло», тому той самостійно вирішив вивести звідти побратимів.

«Коли вони повернулись, приїхав командир і почав його бити по обличчю й душити. Після цього у нього ще був дуже великий синець», — розповіла сестра.

Уже 9 серпня рідні Сергія отримали від нього відео зі словами «Люблю вас усіх, прощайте». Він також написав, що його командир «хоче його вбити». Після цього зв’язок із ним зник.

Наступного дня сестра Сергія звернулася в поліцію Дружківки, що на Донеччині. Там їй сказали, що знайшли тіло чоловіка й надіслали фотографії для упізнання.

«Поліція надіслала нам фотографії — це дві руки та одну ногу, за якими ми його опізнали. Нам сказали, що тіло брата в самих трусах та шкарпетках знайшли на околиці міста Дружківка. Через три дні Сергія привезли в морг в Олександрію. Ми попросили їхнього працівника зробити фото тіла. Коли я їх побачила, то була шокована. На ньому не було живого місця, він був весь синій. Таке враження, що його обмотували дротом. Синці в нього були навіть у паху. На голові гематома», — розповіла вона.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою позначкою «природна смерть». А втім, підозрюваних у цій справі немає, повідомили «Суспільному» правоохоронці.

Разом із цим «Суспільне» звернулося до командування 28 бригади, аби дізнатися деталі смерті їхнього військового. Там зазначили, що Сергій Марцинкевич на командування не скаржився, а причиною смерти нібито став «крововилив у речовину головного мозку при гіпертонічній хворобі».

А втім, сестра Сергія вважає, що її брата вбили. За позовом родичів військового цю справу розглядатиме суд.