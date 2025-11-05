Країна-агресор завдала масованого авіаудару по вугільних підприємствах Донеччини

Війська країни-агресорки атакували вугільні підприємства Донецької області. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Там кажуть, що внаслідок п’яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Окупанти пошкодили котельню, адміністративні та складські будівлі.

Попередньо, загиблих чи поранених не було — підприємства наразі не працюють.

“Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури”, — пишуть у міністерстві.

У серпні 2025-го внаслідок ударів російської армії в Добропільській громаді на Донеччині знеструмило частину місцевих шахт. Під землею тоді опинилися 148 гірників.

Раніше російська керована авіаційна бомба (КАБ) вперше долетіла до Полтавської області. Це сталося в понеділок, 20 жовтня. Об 11:34 Повітряні сили повідомили про пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Харківщину з півночі. А вже об 11:46 військові повідомили про керовану авіабомбу з Харківщини на Полтавщину.