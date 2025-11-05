За одеського ексвійськкома Борисова внесли 20 млн гривень застави, раніше за нього вже вносили понад 100 млн гривень

4 листопада за колишнього начальника ТЦК та СП Одеської області Євгена Борисова внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини.

Про це ДБР повідомило у коментарі УП.

Заставу в розмірі, визначеному судом, – 20 136 200 грн було внесено 4 листопада, зазначили в ДБР.

За даними співрозмовників видання, заставу внесло ТОВ "Евагрейн".

Так, у 3 із 4 кримінальних проваджень за Борисова внесли вже понад 100 мільйонів гривень застави (раніше – 36 364 000 та 44 420 760 грн).

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

За даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.