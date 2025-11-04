Стало відомо, де встановлять головну ялинку України

Рада оборони столиці погодила встановлення головної новорічної ялинки на Софійській площі у Києві. Як і в попередні роки воєнного часу, міський бюджет не витрачатиме коштів — усі витрати бере на себе меценат.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ “ГЛОБАЛ-ДЕКОР”. Ця ж компанія бере на себе повну відповідальність за:

встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій;

усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення.

За погодженням Ради оборони столиці, на Софійській площі встановлять:

Головну новорічну ялинку.

Невелику ковзанку.

Кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та суворих заходів безпеки.

Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати у День святого Миколая — 6 грудня 2025 року. При цьому окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Рада оборони також рекомендує районним адміністраціям та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.