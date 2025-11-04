Підполковника Міноборони затримали за переправлення за кордон військовозобов’язаних

Підполковника Міністерства оборони підозрюють в організації схеми переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Посадовця вже затримали, а суд обрав йому запобіжний захід.

Про затримання підполковника повідомили поліція Закарпаття та Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

За інформацією поліції, до схеми причетний 41-річний заступник начальника одного з військових представництв Міністерства оборони України, мешканець Києва. СБУ зазначає, що чоловік має військове звання підполковника.

У поліції кажуть, що після переїзду на Закарпаття він налагодив бізнес на переправленні чоловіків через кордон до Румунії. Маршрут проклав у межах Рахівського району. Зловмисник надавав своїм клієнтам мапу, з урахуванням розміщення прикордонних постів, за допомогою якої вони мали дійти до лінії кордону.

СБУ уточнює, що посадовець використовував службове авто з проблисковими маячками, аби уникнути перевірок на блокпостах і доставити клієнтів до тих ділянок кордону, звідки вони могли тропами втекти з країни.

Свої послуги зловмисник оцінював у 7500 Євро з особи.

Підполковника затримали в Ужгороді 29 жовтня під час отримання грошей за майбутній трансфер військовозобов’язаного.

Поліціянти вилучили у підозрюваного авто Mitsubishi Pajero Sport та гроші, отримані від клієнта за майбутні послуги.

За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Чоловікові вже повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом вийти під заставу в сумі 908 тисяч гривень. Відповідно до санкції інкримінованої статті підполковнику загрожує позбавлення волі від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.