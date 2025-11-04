У жовтні окупанти атакували Україну рекордною кількістю КАБів

У жовтні Росія збільшила кількість ударів керованими авіабомбами по території України.

Так, минулого місяця окупанти атакували Україну рекордною кількістю КАБів.

Про це у вівторок, 4 листопада, повідомило Міністерство оборони.

За місяць ворог скинув понад 5328 КАБів по позиціях військових та на прифронтові міста. В міністерстві зазначили, що кількість ударів зросла різко.

Як наголосили в Міністерстві оборони, це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року.

Загалом російський повітряний терор зростає. За 10 місяців 2025 року росіяни вже скинули близько 40 000 авіабомб. Стільки ж було зафіксовано впродовж усього 2024 року.

Дальність польоту керованих авіабомб (КАБ) залежить від їхнього типу: від 40-50 км для стандартних (плануючих) КАБ до 120-200 км для новіших реактивних моделей. Найчастіше використовують КАБ із дальністю до 100 км, які скидають з літаків, що знаходяться на безпечній від ППО відстані.