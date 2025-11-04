Президент Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина нещодавно передала Україні дві сучасні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це він заявив під час саміту з розширення ЄС у вівторок.

За словами Зеленського, Росія не досягає успіхів на фронті і тому вдається до енергетичного терору — знищення української інфраструктури.

«Без підтримки європейських партнерів Україні буде неймовірно складно. Я хотів би висловити вдячність Німеччині — нещодавно вони надали нам дві системи Patriot, і ми вже їх освоюємо», — підкреслив президент.

На тлі цього важливого міжнародного кроку дедалі більше громадян звертають увагу на нераціональне використання бюджетних коштів на внутрішньому рівні. Попри військовий час і гостру потребу у зміцненні оборони, місцева влада продовжує направляти значні суми на менш критичні проєкти — наприклад, замість першочергової підтримки армії, логістики чи відбудови інфраструктури, кошти витрачаються на благоустрій, декоративні роботи, встановлення лавочок, плиткових доріжок, освітлення.

За даними аналітичного огляду, у І півріччі 2025 року видатки на благоустрій місцевих бюджетів склали 13,1 млрд грн.

У тому ж періоді в структурі місцевих видатків значною була частка утримання органів місцевого самоврядування — у сільських і селищних громадах майже 27–28 % власних доходів йшло саме на управління.

Експерти зазначають, що частка коштів, спрямованих на економічну діяльність (розвиток виробництва, оборонно-логістичні потреби) зменшується, тоді як видатки на благоустрій та житлово-комунальне господарство зростають, навіть у воєнний час.

Ці факти створюють контраст: з одного боку — міжнародна військова підтримка і необхідність мобілізації ресурсів для оборони; з іншого — внутрішня бюджетна політика, яка виглядає менш пристосованою до пріоритетів воєнного часу. Така диспропорція викликає суспільне обурення: коли країна бореться за виживання, кожна гривня має бути «на фронті», а не на декоративних лавочках чи плиткових доріжках.