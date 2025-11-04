﻿
Названо найсексуальнішого чоловіка світу

Журнал People оголосив ім'я свого щорічного володаря титулу "Найсексуальніший чоловік світу" (Sexiest Man Alive). Цього року цю престижну відзнаку отримав британський актор Джонатан Бейлі.

36-річний актор найбільш відомий своєю роллю чарівного та пристрасного віконта Ентоні Бріджертона у надзвичайно популярному серіалі Netflix «Бріджертони». Його гра в цій костюмованій драмі принесла йому світову славу та армію шанувальників.

"Це справді неймовірна честь. Я просто намагаюся бути собою, а тепер мені ще й кажуть, що я найсексуальніший. Це досить сюрреалістично," — прокоментував Бейлі для People.

 

Зірковий шлях

Окрім своєї проривної ролі в "Бріджертонах", Джонатан Бейлі також демонструє свій талант у різноманітних проєктах:

  • «Світ Юрського періоду: Відродження» (Jurassic World: Dominion): Тут він з'явився у ролі Девіда, демонструючи свою багатогранність.

  • «Wicked: Чародійка»: Актор приєднався до акторського складу довгоочікуваної екранізації популярного мюзиклу, де зіграє Фієро. Фільм вийде на екрани наступного року.

Він також є визнаним театральним актором, лауреатом премії Олів'є за роль у постановці «Company».

Титул Найсексуальнішого Чоловіка Світу від People вважається одним із найбажаніших у світі шоу-бізнесу, відзначаючи не лише фізичну привабливість, але й харизму, талант та вплив на культуру.

 Автор: Наталка Печерська

