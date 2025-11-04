У клініці краси в Києві, через помилку лікаря, вмерла 28- річна пацієнтка

Поліція Києва оголосила підозру пластичному хірургу, який підозрюється у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті 28-річної пацієнтки під час операції зі збільшення сідниць. Трагедія сталася ще влітку 2023 року, однак підозру 50-річному медику оголосили лише тепер.
Збільшена доза наркозу спричинила зупинку серця
За даними слідства, лікар під час проведення пластичної операції в одному зі столичних медичних центрів порушив вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів.
-
Унаслідок неправильної підготовки анестезуючого розчину у 28-річної киянки під час процедури сталася зупинка серця.
-
Попри реанімаційні заходи, врятувати життя жінки не вдалося.
Судово-медична експертиза встановила, що в анестезуючому розчині була втричі збільшена допустима терапевтична доза препарату. Крім того, слідство виявило, що цей препарат взагалі не мав використовуватись лікарем і не був внесений ним до медичної документації.
Яке покарання загрожує лікарю?
Слідчі Подільського управління поліції оголосили лікарю про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.Автор: Галина Роюк