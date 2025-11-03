Екстрадиція шахрая: з Вірменії до України відправили злочинця, який продавав фейкові дрони для ЗСУ

З Вірменії до України екстрадували організатора шахрайської схеми, через яку військові втратили понад 20 млн грн.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, чоловік створив злочинну групу з трьох осіб, яка діяла через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж авто, дронів, тепловізорів і шин, нібито для потреб армії.

Щоб завоювати довіру, шахраї видавали себе за волонтерів – публікували фото з передової, використовували патріотичну символіку та демонстрували “звітність” про допомогу військовим.

Вони пропонували товари за зниженими цінами, пояснюючи це “волонтерськими знижками” або “доставкою з ЄС”.

Після отримання передоплати у сотні тисяч гривень, аферисти зникали – блокували покупців і виводили гроші на підставні рахунки. Загальна сума збитків перевищила 20 мільйонів гривень.

Трьом спільникам організатора вже висунули обвинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зауважимо, що сам організатор після викриття втік за кордон і був оголошений у міжнародний розшук. У червні 2025 року його затримали у Вірменії, а 28 жовтня передали українським правоохоронцям у пункті пропуску “Краківець”.

Наразі він перебуває під вартою. Досудове розслідування триває. Його проводить Головне слідче управління Нацполіції за підтримки Департаменту кіберполіції.