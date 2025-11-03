﻿
Культура

Зірка "Зоряних війнах" та "Індіані Джонс" Гаррісон Форд назвав Трампа злочинцем та найгіршим лідером в історії

Американський актор Гаррісон Форд назвав дії президента США Дональда Трампа щодо кліматичної кризи “жахливими” і заявив, що вони роблять Трампа одним із найгірших лідерів у історії, пише The Guardian.

Форд, знаний своїми ролями в “Зоряних війнах” та “Індіані Джонс”, наголосив:

У Трампа немає політики – лише примхи. Це мене до смерті лякає. Невігластво, зарозумілість, брехня, підступність. Він знає краще, але діє як інструмент статус-кво, заробляючи гроші, поки світ котиться до біса.

83-річний актор додав: "Це неймовірно. Я не знаю більшого злочинця в історії".

Під час другого терміну Трамп демонтував низку заходів щодо захисту клімату та чистого повітря, зупинив проєкти чистої енергетики, заохочував нафтовидобуток і навіть заборонив згадки про “зміну клімату” у документах уряду. США вийшли з Паризької кліматичної угоди, а Трамп тиснув на інші країни, щоб вони зменшили власні екологічні стандарти та купували більше американської нафти й газу.

Форд зазначив, що неприязнь Трампа до вітрових турбін пов’язана із його бажанням отримати швидку вигоду, а спадщина президента в сфері клімату демонструє невігластво, зарозумілість і навмисні хитрощі.

Актор зазначив: "Все, про що ми говорили 30 років щодо зміни клімату, справдилося. Чому цього недостатньо, щоб змінити поведінку людей? Через усталений статус-кво".

За його словами, хоча перехід світу на чистіші джерела енергії відбувається, він відбувається занадто повільно, і він сподівається, що бачення Трампа, орієнтоване на викопне паливо, не переможе.

Ми можемо пом’якшити наслідки зміни клімату, виграти час для впровадження нових технологій і змінити поведінку, якщо діятимемо рішуче, – наголосив актор.

Раніше ForUA повідомляв, що актор Роберт Де Ніро розкритикував президента США Дональда Трампа.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

акторНовини шоу-бізнесакритика ТрампаТрамп ДональдГаррісон Форд
