У Римі обвалилася вежа часів Папи Інокентія III: момент потрапив на відео

Поблизу Колізею у Римі частково обвалилася 29-метрова середньовічна вежа Торре-дей-Конті, що перебувала під реконструкцією. Одного робітника доставили до лікарні з серйозними травмами, а інший опинився під завалами, повідомляє Reuters.

"Ми намагаємося витягнути його живим, але ситуація складна через ризик подальших обвалів", – сказав Reuters речник національної пожежної служби Лука Карі про рятувальні роботи.

Президент регіону Лаціо Франческо Рокка сказав, що життю робітника в лікарні нічого не загрожує, тоді як ще двоє робітників отримали легкі травми та відмовилися від госпіталізації.

29-метрова вежа Торре-дей-Конті розташована посередині вздовж широкого проспекту Віа-дей-Форі-Імперіалі, що веде від центральної площі до Колізею.

Згідно з відео, опублікованими в соцмережах, будівля обвалилася щонайменше двічі. В обох випадках з вікон здіймалися хмари пилу, а також чувся звук обвалу кладки.

Другий інцидент стався, коли пожежники працювали на споруді за допомогою повітряних драбин. Будівля все ще стояла, але мала значні внутрішні пошкодження.

Колись у вежі розміщувалися офіси мерії, але з 2006 року будівля не використовується, і, за даними міської влади Риму, над нею працювали в рамках чотирирічного проєкту реконструкції, який має завершитися наступного року.

Через реставраційні роботи територію навколо вежі закрили для пішоходів.

Будівлю звели за часів Папи Інокентія III для його родини на початку 13 століття, і спочатку вона була вдвічі вищою, але зменшилася після пошкоджень від землетрусів у 14 та 17 століттях.