Схвальна оцінка ЄК: прогрес України на шляху до членства в ЄС

Україна разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією отримала схвальну оцінку прогресу на шляху до членства в ЄС. Єврокомісія оприлюднить звіт про досягнення України та інших кандидатів на вступ до Євросоюзу завтра, 4 листопада.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на редактора з питань Європи Рікарда Йозвяка.

За інформацією видання, незабаром Єврокомісія оприлюднить щорічний звіт про розширення ЄС.

Звіт відстежує політичний розвиток 10 країн-кандидатів на вступ до ЄС: Албанії, Боснії та Герцеговини, Грузії, Косова, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Сербії, Туреччини та України.

У документі наголошується, що процес розширення наразі триває швидше, ніж за останні 15 років, а також існує реалістична можливість приєднання нових членів до кінця поточного мандату Єврокомісії, який триває до 2029 року. Останньою країною, що вступила до ЄС, стала Хорватія у 2013 році.

Документ не вказує, які країни-кандидати ближчі до вступу в ЄС. Згідно зі звітом, Албанія, Чорногорія, Молдова та Україна досягли прогресу в ключових питаннях верховенства права та накопичують досвід у боротьбі з корупцією.

Україну попереджають про можливу нову спробу втручання в роботу антикорупційних органів НАБУ та САП, аналогічну тій, що відбулася влітку 2025 року, коли влада відступила під тиском внутрішніх протестів і критики з Брюсселя. У звіті наголошується, що слід уникати будь-яких дій, які послаблюють або скасовують рішучі антикорупційні реформи.

Хоча оцінку реформ у країнах-кандидатах проводить Єврокомісія, але рішення про відкриття та завершення переговорів ухвалюють усі 27 держав-членів ЄС одностайно, що ускладнює будь-які прогнози щодо членства.

Це стосується насамперед України та Молдови, які отримали схвалення на офіційний початок переговорів про вступ у грудні 2023 року, але досі не розпочали їх через блокування з боку Угорщини, яка обґрунтовує це нібито порушенням прав меншин.

Найгірші оцінки отримала Грузія, яка, як і Молдова та Україна, подала заявку на членство у 2022 році та через рік отримала статус кандидата.

Це перший звіт про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС, опублікований новою Єврокомісією, яка розпочала роботу наприкінці 2024 року.