Президент Фінляндії не виключив зустрічі Путіна і Зеленського на саміті G20 в Африці

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що очільник Кремля Владімір Путін і президент України Володимир Зеленський можуть провести зустріч під час саміту G20, який запланований на кінець листопада в Південній Африці.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Раніше Стубб заявляв, що у межах того ж саміту можуть також відбутися переговори між Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

За словами фінського лідера, хоча нині немає ознак швидкого припинення бойових дій чи перемир’я, “робота за лаштунками триватиме”. Він наголосив, що позиція Фінляндії щодо війни в Україні залишається незмінною — військовий та економічний тиск на Росію має посилюватися, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

“Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі”, — зазначив Стубб.

Саміт G20 пройде 22–23 листопада 2025 року в Йоганнесбурзі — найбільшому місті Південно-Африканської Республіки.

Водночас у вересні Дональд Трамп заявив, що не планує відвідувати захід, і замість нього до Африки вирушить віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Раніше представник президента ПАР Вінсент Магвенья повідомляв, що Владімір Путін не отримає запрошення через ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський обговорював із президентом ПАР питання тиску на Росію задля досягнення миру на рівні G20. Наступного року саміт “Великої двадцятки” має відбутися на курорті Дональда Трампа в Маямі.