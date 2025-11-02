Унікальне явище: 5 листопада українці зможуть побачити Бобровий супермісяць

Увечері в середу, 5 листопада, Місяць виглядатиме дещо більшим і яскравішим — відбудеться найближчий супермісяць року, відомий також як Бобровий супермісяць, повідомляє AP.

Орбіта Місяця навколо Землі не є ідеальним колом, тому він то наближається, то віддаляється від нашої планети.

Супермісяць спостерігається, коли повний Місяць перебуває в найближчій до Землі точці своєї орбіти.

За даними NASA, через це Бобровий супермісяць у листопаді виглядатиме на 14% більшим і на 30% яскравішим.

Супермісяць у листопаді — другий із трьох цього року і водночас найближчий: він наблизиться до Землі на відстань трохи менше 357 000 кілометрів.

Для спостереження за супермісяцем не потрібне спеціальне обладнання — за умови ясного неба. Втім, різницю в розмірах Місяця неозброєним оком помітити складно.

Наступний супермісяць очікується вже у грудні.