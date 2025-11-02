Український фільм «Втомлені» отримав гран-прі кінофестивалю «Молодість»

«Молодість» цьогоріч отримала стрічка українського режисера Юрія Дуная «Втомлені», повідомила у Фейсбуці Національна спілка кінематографістів України.

Спецнагорода фестивалю присуджена героєві фільму «Ромчик» Роману Олексіву.

Приз Спілки кінокритиків України здобули «Недоступні» режисера Кирила Земляного і «Євротелепорт» Наталії Ільчук, спецвідзнаку – «Котик та песик шукають дім» Георгія Гогатадзе.

У програмі для підлітків Teen Screen головну нагороду отримала естонська стрічка «Франк» режисера Тініса Пілла. Спецвідзнаку за музику в цій секції отримала іспансько-мексиканська кінокартина «Біф» режисерки Інґріде Сантос, за операторську роботу – бразильсько-чилійський фільм «Природа невидимих речей» Рафаели Камело.

У документальному конкурсі головний приз присуджений мексикансько-німецькому проєкту «Юнацтво (Niñxs)» режисера Кані Лапуерти.

У категорії «Міжнародний короткий метр» перемогла стрічка «Квиток в один кінець: Тбілісі» режисера Пауля Плоберґера, створена у копродукції Австрії, Сакартвело та Німеччини. Спецвідзнаку присудили бельгійській картині «Моя земля випалена» Абдулрахмана аш-Шувайкі.

У секції «Міжнародний повний метр» перемогу здобув бельгійський фільм «Ми вам віримо» режисерів Шарлотт Девіллер та Арно Дюфе. Спецвідзнаки отримали стрічка нідерландсько-бельгійська стрічка «Край очерету» Свена Брессера та британський актор Гарріс Діккінсон за роль у кінокартині «Халамидник».

Як повідомлялося, «Молодість» є найстарішим серед чинних українських кінофестивалів. Цьогоріч він тривав із 25 жовтня по 2 листопада. Майданчиками заходу були кінотеатр «Жовтень» і Будинок кіно у Києві.